HaberlerGaleriEmekliler için büyük fırsat! SGK'ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...
Emekliler için büyük fırsat! SGK'ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...
Emekliler için büyük fırsat! SGK'ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte... Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen binlerce vatandaşın nakit avans başvurusu sürüyor. Bilindiği üzere bu kişilere üç maaş nakit avans ödemesi yapılıyor ve bu tutar maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. Bu uygulamanın mevcut emekliler içinde uygulanması talebi bulunuyor. Maaşın bağlanmasını bekleyen vatandaşlara sunulan imkandan yararlanmak için başvurunun yapılması gerekiyor. İşte nakit avans içim başvuru şartları...