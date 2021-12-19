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Haberler Galeri Emekliler için büyük fırsat! SGK'ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

Emekliler için büyük fırsat! SGK'ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

Emekliler için büyük fırsat! SGK'ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte... Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen binlerce vatandaşın nakit avans başvurusu sürüyor. Bilindiği üzere bu kişilere üç maaş nakit avans ödemesi yapılıyor ve bu tutar maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. Bu uygulamanın mevcut emekliler içinde uygulanması talebi bulunuyor. Maaşın bağlanmasını bekleyen vatandaşlara sunulan imkandan yararlanmak için başvurunun yapılması gerekiyor. İşte nakit avans içim başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021 19:30
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Emekliler için büyük fırsat! SGK’ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

Emeklilik için gün sayan vatandaşlar sunulan nakit avans fırsatından yararlanabiliyor. SGK'ya dilekçe ile başvuru yapan vatandaaşlar ödemelerini alabiliyor. Emeklilik maaşının yatmasını bekleyenlerin nakit sıkıntısı yaşamaması amacıyla avans fırsatı sunuluyor. Bu ödeme daha sonra 12, 24 ya da 36 taksitle maaşlardan kesiliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak bazı talepleri var. Ödemenin yapılmasını bekleyen vatandaşlar için başvuru şartları yakından takip ediliyor. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler için büyük fırsat! SGK’ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

NAKİT AVANS İMKANI

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

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Emekliler için büyük fırsat! SGK’ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.

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Emekliler için büyük fırsat! SGK’ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması talep ediliyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

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Emekliler için büyük fırsat! SGK’ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

12, 24 ve 36 TAKSİT

Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans imkanı olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.