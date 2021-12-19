Emekliler için büyük fırsat! SGK’ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...

NAKİT AVANS İMKANI

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.