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Haberler Galeri Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler, başka ülkelerdeki iş ilanlarını ve şartlarını öğrenmek istiyor. Personel ihtiyacı bulunan ülkeler, yurt dışından işçi alarak bu açığı kapatıyor. Bazı mesleklerde vasıflı meslek sahipleri aranırken, bazılarında ise meslek sahibi olma şartı aranmıyor. Özellikle sağlık ve hizmet sektöründeki ilanlar dikkat çekiyor. Sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis ilanları öne çıkıyor. İşte; Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka'da işçi alımı şartları…

Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:45
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Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

Yurt dışında 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Dört ülkede binlerce işçi alımı için ilanlar yakından takip ediliyor. Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka'da çalışmak üzere binlerce işçi alınacak. Alımlar sağlık ve hizmet sektörü olmak üzere birçok farklı sektörde olacak. Bazı ülkelerde işçi alımı için son tarih 31 Aralık olarak göze çarpıyor.

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Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

1 MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ALIMI

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.

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Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

İLK SIRADA KANADA VAR!

Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.

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Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.

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Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.