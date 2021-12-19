HaberlerGaleriDört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…
Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…
Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler, başka ülkelerdeki iş ilanlarını ve şartlarını öğrenmek istiyor. Personel ihtiyacı bulunan ülkeler, yurt dışından işçi alarak bu açığı kapatıyor. Bazı mesleklerde vasıflı meslek sahipleri aranırken, bazılarında ise meslek sahibi olma şartı aranmıyor. Özellikle sağlık ve hizmet sektöründeki ilanlar dikkat çekiyor. Sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis ilanları öne çıkıyor. İşte; Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka'da işçi alımı şartları…
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:44Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:45