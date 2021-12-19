Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…

Yurt dışında 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Dört ülkede binlerce işçi alımı için ilanlar yakından takip ediliyor. Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka'da çalışmak üzere binlerce işçi alınacak. Alımlar sağlık ve hizmet sektörü olmak üzere birçok farklı sektörde olacak. Bazı ülkelerde işçi alımı için son tarih 31 Aralık olarak göze çarpıyor.