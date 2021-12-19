Asgari ücretliye zammın ardından 323 TL katkı! Paralar hesaplara yatacak! Milyonlarca çalışanın maaşlarında...

Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği için evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan için gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak.