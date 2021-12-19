Asgari ücretliye zammın ardından 323 TL katkı! Paralar hesaplara yatacak! Milyonlarca çalışanın maaşlarında...
Asgari ücretliye zammın ardından 323 TL katkı! Paralar hesaplara yatacak! Milyonlarca çalışanın maaşlarında... Milyonlarca çalışanın maaşlarında yapılan artış sonrasında gözler hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Yapılan yüzde 50.54'lik asgari ücret 2022 zammı ile 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretli bir işçinin günlük ücreti 166 lira 80 kuruş olarak belirlenirken, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları da vergi dışı bırakıldı. Vatandaşlar yapılan değişikliğin maaşlara yansımasını merak ediyor. Uzman isimlerin değerlendirmelerini haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 19.12.2021
22:16
Milyonlarca çalışanı kapsayan asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 50,54'lük oranda yapılan zam oranı çalışanların yüzünü güldürdü. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretli bir işçinin günlük ücreti 166 lira 80 kuruş olarak belirlenirken, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları da vergi dışı bırakıldı. Asgari ücretten kaldırılan gelir ve damga vergisinin maaşlara yansıması olacak. Böylelikle çalışanlara 323 TL'ye kadar vergi avantajı sağlancak. İşte son hesaplamalar sonrasında ortaya çıkan tablo...
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Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması tüm bordrolu çalışanların yüzünü güldürdü. Gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi avantajı sağlayacak. Brüt asgari ücret bu tutarda azalacağı için de işverenin de maliyeti 448 lira düşecek. Milyonları ilgilendiren önemli başlıklar şöyle:
Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği için evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan için gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak.
Bunun üzerindeki tutar için vergi iadesi olup olmayacağı konusunun tebliğle açıklığa kavuşması bekleniyor. Buradaki iadenin asgari ücret üzerindeki matrahtan hesaplanması da seçenekler arasında. Düzenleme kurumsal bir ayrım olmadan ücretli tüm kesimleri etkileyecek.
Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla yıllık yüzde 15 gelir vergisi 60 bin 48 lira üstü kazancı olanlardan alınacak. Örneğin, 10 bin lira brüt kazanan çalışanın 120 bin liralık gelirinin 60 bin 48 lirası vergiden istisna tutulacak.
Asgari ücret üzerindeki kısım için ödenen vergiden iade edilecek tutar işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişecek.