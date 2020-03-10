PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?
PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 1 Mart itibarıyla başlayan promosyon ödemelerinde araştırmalar sürüyor. İlk olarak Ziraat Bankası'nın protokol imzalaması ile birlikte başlayan süreç devam ediyor. Emekli maaşını PTT'den alan vatandaşlar, PTT'nin promosyon ücretini araştırmaya başladılar. Peki, PTT emekli promosyonu ne kadar? PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 17:19Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 17:25