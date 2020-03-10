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PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?

PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 1 Mart itibarıyla başlayan promosyon ödemelerinde araştırmalar sürüyor. İlk olarak Ziraat Bankası'nın protokol imzalaması ile birlikte başlayan süreç devam ediyor. Emekli maaşını PTT'den alan vatandaşlar, PTT'nin promosyon ücretini araştırmaya başladılar. Peki, PTT emekli promosyonu ne kadar? PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 17:25
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PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?

PTT emekli promosyonu 2020 ne zaman verilecek? PTT promosyon ücreti ne kadar? Milyonlarca emekli 2020 Şubat ayında sona eren promosyon sözleşmesinin yenilenmesini merakla bekliyordu. Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan emekli maaşı ödemeleri SGK ile bankalar ve PTT arasında yapılan ödeme protokolleri çerçevesinde yürütülüyor. SGK ile protokol imzalarının atılmasının ardından promosyon açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Maaşını PTT'den alanlar promosyon ücretini merak ediyor. Peki, PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?

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PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

3 yıl maaşını PTT'den alma taahhüdü veren emeklilere PTT tarafından 450 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

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PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Promosyon ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı. PTT promosyon ödemeleri ise emeklilerin maaşlarını PTT'den alma tahhüdünü vermeleri halinde yapılacak.

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PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?

PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C kimlik numaralarına göre gerçekleştiriliyor. Kimlik numaralarının son hanesindeki rakama göre promosyon ödemesinin yapılacağı aylar belirleniyor.

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PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?

PTT EMEKLİLERE PROMOSYON ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'den maaş alan emekliler için promosyon koşulları: