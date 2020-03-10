PTT emekli promosyonu 2020 ne zaman verilecek? PTT promosyon ücreti ne kadar? Milyonlarca emekli 2020 Şubat ayında sona eren promosyon sözleşmesinin yenilenmesini merakla bekliyordu. Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan emekli maaşı ödemeleri SGK ile bankalar ve PTT arasında yapılan ödeme protokolleri çerçevesinde yürütülüyor. SGK ile protokol imzalarının atılmasının ardından promosyon açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Maaşını PTT'den alanlar promosyon ücretini merak ediyor. Peki, PTT emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon başvurusu nasıl yapılır?