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Haberler Galeri Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...

Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...

Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi... Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren konu hakkında açıklama geldi. Çalışanların sağlık hizmetinden yararlanması, emeklilik hakkı kazanması için devlete ödenen sigorta primi büyük önem taşıyor. Aylık ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu prim tutarı çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanarak belirleniyor. Milyonlarca çalışan aklındaki "Prim ödeyerek nasıl emekli olunur?" sorusuna cevap arıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, prim ödeyerek emekli olmanın formülleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022 19:08
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Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur’lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...

Emekli olmak isteyenler için ödeme miktarları değişti. Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 1547 lira olarak uygulanacak. Doğum, askerlik borçlanması için günlük en düşük prim 53 lira, en yüksek prim 400 lira yatırılacak. Kısmi süreli çalışanlar bu yıl günlük 33.36 lira prim ödeyerek eksik günlerini 30 güne tamamlayabilir. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur’lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...

İsteğe bağlı sigorta, evde çalışanlar için yatırılacak prim tutarları, yurtdışı borçlanma başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-İsteğe bağlı sigorta nedir, toplu ödeme imkânı var mı?

İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar. İsteğe bağlı olarak prim yatıranların uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmasını sağlar. Yaş şartı tamamsa borçlanma yoluyla toplu ödeme ile erken emeklilik mümkün olabilir.

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Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur’lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...

2-4A isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler e-devlet üzerinden veya "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgâhının bulunduğu yerdeki SGK müdürlüklerine başvurabilir.

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Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur’lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...

3-Fazla ödenen sigorta primlerini iade alınır mı?

Birden çok iş yerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu'na fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları bulunuyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade eder. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebiliyor. Ancak emekli aylığı çalışanın mevcut prim gün sayısı üzerinden hesaplanır. Bu nedenle prim iadesi söz konusu olmaz.

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Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur’lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...

4-İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim ödüyor?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişinin tercihine bağlı olmakla birlikte sınırlama bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar. Bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 1601 lira ödeyecek. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan, esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği prim ise 1547 lira olacak.