14 Ocak 2022, Cuma
Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...
Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi... Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren konu hakkında açıklama geldi. Çalışanların sağlık hizmetinden yararlanması, emeklilik hakkı kazanması için devlete ödenen sigorta primi büyük önem taşıyor. Aylık ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu prim tutarı çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanarak belirleniyor. Milyonlarca çalışan aklındaki "Prim ödeyerek nasıl emekli olunur?" sorusuna cevap arıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, prim ödeyerek emekli olmanın formülleri...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 19:08
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