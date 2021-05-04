Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
Bankalardan flaş yasak adımı. Değişiklik yaşanacak. Tüm bankaları kapsıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nden tavsiye kararı geldi. Kararın detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Tarih, saat ve diğer şartlar belli oldu. Banka müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için böyle bir karar alındı.Tam kapanma döneminde bankaların alacağı kararlar yakından takip ediliyor. Emeklilerin maaş ve ikramiye ücretlerinin çekiminde yaşanacak uzun kuyrukların önüne geçmek için yeni kararların alınabileceği bildirildi.
Giriş Tarihi: 04.05.2021
20:37
Emeklilerin tam kapanmada maaş ve ikramiye alacak. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma döneminde emekli maaş, ikramiye ödemeleri için banka şubelerinin daha uzun süre açık tutulabilecek şekilde düzenleme yapabileceklerini duyurdu. Bankalar için alınacak yeni kararlar yakından takip edilirken, emekliler tam kapanmada ikramiyelerini çekmeye gidebilecek mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma döneminde emekli maaş, ikramiye ödemeleri için banka şubelerinin daha uzun süre açık tutulabilecek şekilde düzenleme yapabileceklerini duyurdu.
TBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi: "T.C. İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca, 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır.
"Buna göre, Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini, - 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, - Arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler. "Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir."
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.