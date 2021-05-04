Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...

Bankalardan flaş yasak adımı. Değişiklik yaşanacak. Tüm bankaları kapsıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nden tavsiye kararı geldi. Kararın detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Tarih, saat ve diğer şartlar belli oldu. Banka müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için böyle bir karar alındı.Tam kapanma döneminde bankaların alacağı kararlar yakından takip ediliyor. Emeklilerin maaş ve ikramiye ücretlerinin çekiminde yaşanacak uzun kuyrukların önüne geçmek için yeni kararların alınabileceği bildirildi.