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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliler derin nefes alacak! Ödemeler anında hesaplara geçiyor! ATM'lerden 1600, 1750, 2000, 2250 TL ödeme alabilirsiniz... Emekliler derin nefes alacak! Ödemeler anında hesaplara geçiyor! ATM'lerden 1600, 1750, 2000, 2250 TL ödeme alabilirsiniz...
Emeklilerin maaşlarının yanında yıl içinde aldıkları promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Emekliler yeni yılın ardından güncelleme yapılan promosyon rakamlarını sorgulamaya başladı. En yüksek promosyon ödemesini yapan bankada bu süreçte sorgulanmaya devam ediyor. Özel bankalar ise emeklileri maaşlı müşterisi yapabilmek için kolları sıvadı. Maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olanlara da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor. Ödemeden yararlanacaklar için bankaların güncel rakamlarını haberimizde derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 17:51
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamaya göre, emekliler için güncellenen promosyon ödemelerinin tutarları belirlendi. 2018 senesinde promosyon anlaşması yapan emekliler için yeni anlaşmanın zamanı geldi. Promosyon anlaşması sona eren emekliler, yeni yapacakları anlaşma sonrasında promosyon ödemelerini cebine koyacak. Aynı zamanda diğer bankalara maaşını taşıyan emekliler ise yeni ödemelerini alabilecek. En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar ise sorgulanmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR PROMOSYON BAŞVURUSU
2018 yılında 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan vatandaşların bankalara müracaat ederek promosyon sözleşmesinin ne zaman biteceğini sorması ve bu tarihten sonra promosyonunu bankadan alması gerekmektedir
HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR? TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak, iki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor. AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek. ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor. ŞEKERBANK: 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzerer toplam 1500 TL veriyor. Böyle toplamda 2.100 TL'ye kadar promosyon verilebiliyor. YAPIKREDİ: 1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesini kazanıyor.