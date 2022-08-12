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Haberler Galeri Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

En yüksek promosyon veren banka hangisi? Emekliye banka promosyonu verilmesine ilişkin bankaların yarışı sürüyor. Özel ve kamu bankaları tarafından 3 yıl kalma sözü veren emeklilere maaşa göre belirli miktarda promosyon ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon miktarları güncellendi. 2022'nin ikinci yarısında promosyon tutarlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? 2022 en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 12.08.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 11:58
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Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarları belirlendi. İlk olarak 2017'de imzalanan emeklilere banka promosyonu uygulamasında yarış hızlandı. Bankalar müşterilerini kaybetmemek için promosyon ücretlerini yükseltti. Peki, bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? 2022 en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar müşterilerini kaybetmemek için promosyon ödemelerini yükseltti. Emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. İşte banka banka 2022 emekli promosyon ücretleri şu şekilde:

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Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

ING TÜRKİYE

ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

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Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 4 bin 650 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 5 bin 800 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 7 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye'nin kampanyasından 5-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.

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Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.