Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar

En yüksek promosyon veren banka hangisi? Emekliye banka promosyonu verilmesine ilişkin bankaların yarışı sürüyor. Özel ve kamu bankaları tarafından 3 yıl kalma sözü veren emeklilere maaşa göre belirli miktarda promosyon ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon miktarları güncellendi. 2022'nin ikinci yarısında promosyon tutarlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? 2022 en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...