HaberlerGaleriEmeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...
Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş konu hakkında yapılan son dakika düzenlemeleri yakından takip ediliyor. Şartları taşımaları halinde erken emeklilik hayali mümkün olabiliyor. Çalışma hayatını sürdüren vatandaşlar yasalarda erken emekliliğin önünü açacak kararları sorgulamayı sürdürüyor. Emeklilik için ilk belirleyici kriter sigorta başlangıç tarihi. Bu tarihe göre emeklilik yaşı değişiyor. Erken emeklilik hakkında detaylarda 7 formül öne çıkıyor. Konu için son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için detaylar...