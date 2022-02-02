Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı. Askerlik ve doğum borçlanması... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik ve kıdem tazminatı için önemli gelişmeler yaşanıyor. Emekli olabilmek için belli bir yaş ve primi tamamlamış olmak gerekiyor. Ancak yasalarda yer alan bazı durumlara göre erken emeklilik imkanı doğabiliyor. Bu süreçte erken emeklilik için yol arayan vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, erken emeklilik için detaylar...