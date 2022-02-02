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Haberler Galeri Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş konu hakkında yapılan son dakika düzenlemeleri yakından takip ediliyor. Şartları taşımaları halinde erken emeklilik hayali mümkün olabiliyor. Çalışma hayatını sürdüren vatandaşlar yasalarda erken emekliliğin önünü açacak kararları sorgulamayı sürdürüyor. Emeklilik için ilk belirleyici kriter sigorta başlangıç tarihi. Bu tarihe göre emeklilik yaşı değişiyor. Erken emeklilik hakkında detaylarda 7 formül öne çıkıyor. Konu için son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022 21:00
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Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur’lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı. Askerlik ve doğum borçlanması... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik ve kıdem tazminatı için önemli gelişmeler yaşanıyor. Emekli olabilmek için belli bir yaş ve primi tamamlamış olmak gerekiyor. Ancak yasalarda yer alan bazı durumlara göre erken emeklilik imkanı doğabiliyor. Bu süreçte erken emeklilik için yol arayan vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, erken emeklilik için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur’lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor.

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Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur’lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre; bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor...

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Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur’lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

15 YIL VE 3600 GÜN

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

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Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur’lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.