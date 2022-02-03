2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...İŞKUR aracılığı ile yayınlanmış olan Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanlarına göre belediyelere ve özel sektör kurumlarına farklı nitelik ve şartlarda 2 bin 150 kişilik personel alımı yapılacak. İş arayışında olan vatandaşlar konu hakkında süreci yakından takip ediyor. Başvurular için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, İŞKUR personel alımı için detaylar haberimizde...