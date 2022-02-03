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Haberler Galeri 2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...

2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...

İŞKUR üzerinden belirli aralıklar personel alımı yapılmaya devam ediyor. İş arayışında olan vatandaşlar kurum üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden 30 farklı şehre en az ilkokul mezunu 2.150 kişilik personel alımı yapılacak. Alımlar İŞKUR'un kurum dışı alım ilanı bölümünden yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını ve süreci hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, personel alımı için detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022 00:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 00:23
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2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...

2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...İŞKUR aracılığı ile yayınlanmış olan Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanlarına göre belediyelere ve özel sektör kurumlarına farklı nitelik ve şartlarda 2 bin 150 kişilik personel alımı yapılacak. İş arayışında olan vatandaşlar konu hakkında süreci yakından takip ediyor. Başvurular için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, İŞKUR personel alımı için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM YAPILIYOR?
İstanbul
İzmir
Kayseri
Erzurum
Aydın
Sivas
Giresun
Uşak
Tekirdağ
Kütahya
Şırnak
Antalya
Kahramanmaraş
Manisa
Muğla
Afyonkarahisar
Burdur
Bursa
Denizli
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2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...
Şanlıurfa
Kırklareli
Adana
Eskişehir
Kocaeli
Ankara
Karabük
Yalova
Çanakkale
Edirne
Diyarbakır
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2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...
ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?
İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanlarına göre Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Belediye kuruluşlarına alımlar; Veri Giriş kontrol işletmeni, İş Güvenliği Uzmanı, Büro Elemanı, Mühendis, Aşçı Yardımcısı, Genel Bankacılık Meslek Elemanı, Tekniker, Veri Giriş Elemanı, Aşçı, Otopark Görevlisi, Bakım Personeli, Satış Yöneticisi, Bilet Kontrol Görevlisi, Ergotrapist, Odyolog, Garson, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi, Sosyal Yardım Memuru, Halkla ilişkiler Uzmanı, Teknisyen, Fırın Ustası, İş Makinası Operatörü, Psikolog, Kaldırım İşçisi, Enstrümancı, Şoför, Destek Personeli, Öğretmen, Ofis Destek personeli, İşçi, Kasap, Açma Kapama Personeli gibi kadrolarda personel alımları yapılacak.
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2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...
İŞKUR PERSONEL ALIM İLANLARI
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022
İzmir İzelman Gen. Hiz. Otopark Eğt. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 07.02.2022
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 05.02.2022