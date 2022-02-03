03 Şubat 2022, Perşembe
2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...
İŞKUR üzerinden belirli aralıklar personel alımı yapılmaya devam ediyor. İş arayışında olan vatandaşlar kurum üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden 30 farklı şehre en az ilkokul mezunu 2.150 kişilik personel alımı yapılacak. Alımlar İŞKUR'un kurum dışı alım ilanı bölümünden yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını ve süreci hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, personel alımı için detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.02.2022 00:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 00:23
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