15 Eylül 2023, Cuma
Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! En düşük maaş ne kadar olacak? İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...
Ocak ayındaki enflasyon artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarına yansımasını belirleyen önemli bir faktör olan TÜFE tahmini, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile ortaya çıktı. Bu tahmin, emeklilere yapılacak enflasyon zammının ne seviyede olabileceği konusunda bir ön ipucu sunmaktadır. Ayrıca, emeklilerin maaşları için ek iyileştirme çalışmaları da devam etmektedir. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 15.09.2023 12:23
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