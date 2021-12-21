21 Aralık 2021, Salı
Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...
Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı... Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlarda artış yaşanacak. 5 aylık açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarında 785 TL artacak. Hal böyle olunca gözler Ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Bu noktada SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konu hakkında son değerlendirmeleri haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:12
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