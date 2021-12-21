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Haberler Galeri Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı... Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlarda artış yaşanacak. 5 aylık açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarında 785 TL artacak. Hal böyle olunca gözler Ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Bu noktada SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konu hakkında son değerlendirmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:12
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Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz dönemde gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Asgari ücrete uygulanacak zam oranı geçriğimiz günlerde açıklanmıştı. açıklanan 5 aylık enflasyon ışığında zam miktarı en az yüzde 10.47 olarak ön görülürken Ocak 2022 emekli zammı için geri sayım başladı. Uzman isimler konu hakkında değerlendirmelerini paylaşmayı sürdürüyor. İşte, SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

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Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.