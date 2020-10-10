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Haberler Galeri ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Dikkat çeken ürünler...

ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Dikkat çeken ürünler...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar güncel listeyi araştırmaya başladılar. Sürpriz ürünlerin bulunduğu ŞOK kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Sizde en güncel kampanyaları merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 09:46
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ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Dikkat çeken ürünler...

ŞOK 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta sonu elektronik ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Dikkat çeken ürünler...

Dik Süpürge

• El süpürgesi olarak kullanım imkanı
•1.5 L toz hazne kapasitesi
•Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
•Motor koruma filtresi
•Üçgen yer aparatı
•5 m kablo uzunluğu
•6 m çalışma yarıçapı

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ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Dikkat çeken ürünler...

Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı
• Yıkanabilir
•Koruyucu kapak
•Pille çalışır, 1,5V, 1xAA

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ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Dikkat çeken ürünler...

Kablolu Kulaklık
• 3,5 mm Jak girişi
• 1,2 mt kablo uzunluğu
• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma

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ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Dikkat çeken ürünler...

Led Işıklı Makyaj Aynası
•Dokunmatik ışık şiddeti ayar düğmesi
• 16 adet led ışık
• 180 Derece açı ile dönebilir ayna
• 4 adet AA pil ile çalışır