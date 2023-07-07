EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...

"Temmuz emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı netlik kazanmış oldu. En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli maaş zammı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, emekli maaşı açıklandı mı son dakika, yüzde kaç zam yapıldı?