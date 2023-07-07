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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...

"En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde 3,92 arttı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı son dakika açıklandı. SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, emekli maaş zammı açıklandı mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 23:07
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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...

"Temmuz emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı netlik kazanmış oldu. En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli maaş zammı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, emekli maaşı açıklandı mı son dakika, yüzde kaç zam yapıldı?

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...

SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz." dedi.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...

SON DAKİKA AÇIKLANDI! EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

Dünkü bu gelişme ardından bugün hükümetin emeklilere yapacağı zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Buna göre memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri yüzde 25 zam alacak.