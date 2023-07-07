07 Temmuz 2023, Cuma
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023! Temmuz ayı emekli maaş zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı...
"En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde 3,92 arttı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı son dakika açıklandı. SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, emekli maaş zammı açıklandı mı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 23:07
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