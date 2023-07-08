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Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin yaraları sarılırken, devlet ev ve iş yeri yıkılan vatandaşlar için geniş kapsamlı bir destek paketi daha hazırladı. Yerinde Dönüşüm Projesi ile hibenin yanı sıra faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkanı da sağlanacak. Depremzedeler desteklerin başvuruları 17 Temmuz'da başlayacak.

Giriş Tarihi: 08.07.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 08:28
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Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

Hükümet, asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yıkılan evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaş için yeni destek paketi hazırladı. 'Yerinde Dönüşüm Projesi'yle kendi evini yerinde inşa edecek afetzedelere, konutlar için 500 bin TL, işyerleri için de 250 bin TL hibe verilecek. Buna ek olarak, evini yaptıracaklara konut büyüklüklerine göre 500 bin ile 800 bin TL, işyerlerini yaptıracaklara da 250 bin ile 500 bin TL arasında 2 yıl ödemesiz, faizsiz, 10 yıl vadeyle kredi kullanma imkânı da sağlanacak. İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile Yerinde Dönüşüm Projesi'ni tanıtan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afetzedelerin mali yükünü büyük oranda hafifletecek tarihi projenin ruhsattan iskâna kadar tamamen bakanlık denetiminde işleyeceğini vurguladı.

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Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

Bakan Özhaseki, hibe desteklerinin inşaatların ilerleyiş sürecine göre, aşama aşama hak sahiplerine aktarılacağını belirtti. Kredilerin tavan fiyatı konusunda konutların metrekareleri belirleyici olacak. Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konutlar için kredi tutarı 500 bin lira, 101-150 metrekare aralığında olan konutlar için 700 bin lira, 151 metrekareden büyük olanlar için de 800 bin lira olarak planlandı. İşyerlerinde de aynı model geçerli olacak. Buna göre, brüt inşaat alanı 50 metrekareye kadar olan işyerleri için 250 bin lira, 51-100 metrekare aralığında olan işyerleri için 400 bin lira, 101 metrekareden büyük olan işyerleri için ise 500 bin liralık kredi imkânı sunulacak.

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Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

MÜRACAATLAR 17 TEMMUZ'DA
Hibe ve kredi imkânından faydalanıp evini dönüştürmek isteyen vatandaşların başvuruları 17 Temmuz'dan itibaren alınacak. Depremzedeler, bölgede 22 noktada kurulan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne müracaat edebilecek.

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Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

4 KIRMIZI ÇİZGİ BELİRLENDİ
Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde dört kırmızı çizgi belirlediklerini belirtti. Buna göre, fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşma izni verilmeyecek. Dere yataklarında imara izin verilmeyecek. Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak.

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Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

İŞTE PROJEYLE ILGILI MERAK EDILENLER... BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Projeye müracaatların yapılacağı 22 adet Yapım ve Dönüşüm Ofisi ilk etapta 5 şehirde kurulacak. İlerleyen süreçte talep ve yoğunluğa göre ofis sayısı artırılabilecek. Ofislerin kurulacağı il ve ilçeler şu şekilde:
HATAY: Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Hassa.
KAHRAMANMARAŞ:-Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin
MALATYA: Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir.
ADIYAMAN: Merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta.
GAZİANTEP: İslahiye, Nurdağı.