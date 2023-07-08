Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi

Bakan Özhaseki, hibe desteklerinin inşaatların ilerleyiş sürecine göre, aşama aşama hak sahiplerine aktarılacağını belirtti. Kredilerin tavan fiyatı konusunda konutların metrekareleri belirleyici olacak. Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konutlar için kredi tutarı 500 bin lira, 101-150 metrekare aralığında olan konutlar için 700 bin lira, 151 metrekareden büyük olanlar için de 800 bin lira olarak planlandı. İşyerlerinde de aynı model geçerli olacak. Buna göre, brüt inşaat alanı 50 metrekareye kadar olan işyerleri için 250 bin lira, 51-100 metrekare aralığında olan işyerleri için 400 bin lira, 101 metrekareden büyük olan işyerleri için ise 500 bin liralık kredi imkânı sunulacak.