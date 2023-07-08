08 Temmuz 2023, Cumartesi
Depremzedelere geniş kapsamlı destek: 500 bin TL hibe faizsiz 10 yıl vadeli kredi
Kahramanmaraş merkezli çifte depremin yaraları sarılırken, devlet ev ve iş yeri yıkılan vatandaşlar için geniş kapsamlı bir destek paketi daha hazırladı. Yerinde Dönüşüm Projesi ile hibenin yanı sıra faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkanı da sağlanacak. Depremzedeler desteklerin başvuruları 17 Temmuz'da başlayacak.
Giriş Tarihi: 08.07.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 08:28
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