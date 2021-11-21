21 Kasım 2021, Pazar
Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...
Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller... Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi ve çip krizi sonrasında fiyatların artması araba alacakları hayal kırıklığına uğratmıştı. Markalar belirli dönemlerde düzenledikleri kampanyalar ile araba almak isteyenler fırsatlar sunuyor. Sizler için güncel araba fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, marka marka en ucuz sıfır otomobiller...
Giriş Tarihi: 21.11.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 20:03
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