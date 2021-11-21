Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

Araba almak isteyen vatandaşlar fiyatların artması sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Hal böyle olunca satışlarda düşüş oldu. Kasım ayında da araç fiyatlarında artış yapıldı. Talebin artması fiyatları yukarı yönlü yükselmesine sebep oluyor. Çip krizi de bu yükselişe diğer bir etken olarak ortaya çıkıyor. Kasım ayının en ucuz modelleri ise belli oldu. Araba almak isteyenler listeyi yakından araştırıyor. İşte, marka marka en ucuz sıfır otomobiller...