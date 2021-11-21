21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller... Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi ve çip krizi sonrasında fiyatların artması araba alacakları hayal kırıklığına uğratmıştı. Markalar belirli dönemlerde düzenledikleri kampanyalar ile araba almak isteyenler fırsatlar sunuyor. Sizler için güncel araba fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 20:03
  • 1
  • 10
Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

Araba almak isteyen vatandaşlar fiyatların artması sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Hal böyle olunca satışlarda düşüş oldu. Kasım ayında da araç fiyatlarında artış yapıldı. Talebin artması fiyatları yukarı yönlü yükselmesine sebep oluyor. Çip krizi de bu yükselişe diğer bir etken olarak ortaya çıkıyor. Kasım ayının en ucuz modelleri ise belli oldu. Araba almak isteyenler listeyi yakından araştırıyor. İşte, marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan artış Kasım ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

  • 3
  • 10
Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

İŞTE KASIM AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERİ

Alfa Romeo Giulia

1.104.950 lira

  • 4
  • 10
Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

Audi A3

495 bin 589 lira

  • 5
  • 10
Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...

BMW 118i

561.800 lira