AÇIKLAMA GELDİ! Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz ÖTV’siz telefon satışı ne zaman başlıyor?

Açıklama son dakika duyuruldu! Öğrencilere vergisiz cep telefonu müjdesi! Vergisiz iphone fiyatları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği indirimli bilgisayar ve telefon fiyatları merak konusu oluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak?