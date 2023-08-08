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AÇIKLAMA GELDİ! Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz ÖTV'siz telefon satışı ne zaman başlıyor?

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Vergisiz telefon fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği müjde sonrası araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan açıklanmasında, üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini belirtmişti. Gençlik ve Spor Bakanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 07:52
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AÇIKLAMA GELDİ! Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz ÖTV’siz telefon satışı ne zaman başlıyor?

Açıklama son dakika duyuruldu! Öğrencilere vergisiz cep telefonu müjdesi! Vergisiz iphone fiyatları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği indirimli bilgisayar ve telefon fiyatları merak konusu oluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÇIKLAMA GELDİ! Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz ÖTV’siz telefon satışı ne zaman başlıyor?

AÇIKLAMA GELDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak."

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AÇIKLAMA GELDİ! Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz ÖTV’siz telefon satışı ne zaman başlıyor?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI BAŞLADI MI?

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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AÇIKLAMA GELDİ! Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz ÖTV’siz telefon satışı ne zaman başlıyor?

Erdoğan bir diğer açıklamasında, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

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AÇIKLAMA GELDİ! Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz ÖTV’siz telefon satışı ne zaman başlıyor?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.