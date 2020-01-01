Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

TOKİ 100 bin konut başvurusu devam ediyor. TOKİ başvuruları 2020 yılının ilk günlerinde de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020 TOKİ evleri başvuru şartları nelerdir? TOKİ konutları başvuru şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'den yeni bir konut seferberliği gelmişti. Geçtiğimiz yılın son günlerinde kurasız ev fırsatı için başvurular tamamlanmıştı. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut başvuruları ise devam ediyor. Başvurularda son gün ise 15 Ocak! 100 bin konut başvurusuna yoğun ilgi gösteriliyor. 15 gün içerisinde projeye yapılan başvuru sayısının 766 bin 205 olduğu belirtiliyor. İstanbul ise başvuru sayılarında başı çekiyor. Peki, TOKİ başvuruları nasıl yapılır? 2020 TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…