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Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Binlerce kişinin başvuru yaptığı 2020 TOKİ başvuru şartları araştırılıyor. Yeni başvuru yapmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor? Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştüren TOKİ 100 bin konut başvurusu için son gün 15 Ocak! Türkiye genelinde yapılacak konutlar için başvuru sayısı ilk 15 günde 766 bin 205 olarak belirtildi. İstanbul'da yapılacak Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla projeleri başvuru sayısında başı çekiyor. Peki, TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 01.01.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 17:10
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