01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Binlerce kişinin başvuru yaptığı 2020 TOKİ başvuru şartları araştırılıyor. Yeni başvuru yapmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor? Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştüren TOKİ 100 bin konut başvurusu için son gün 15 Ocak! Türkiye genelinde yapılacak konutlar için başvuru sayısı ilk 15 günde 766 bin 205 olarak belirtildi. İstanbul'da yapılacak Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla projeleri başvuru sayısında başı çekiyor. Peki, TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.01.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 17:10
  • 1
  • 50
Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

TOKİ 100 bin konut başvurusu devam ediyor. TOKİ başvuruları 2020 yılının ilk günlerinde de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020 TOKİ evleri başvuru şartları nelerdir? TOKİ konutları başvuru şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'den yeni bir konut seferberliği gelmişti. Geçtiğimiz yılın son günlerinde kurasız ev fırsatı için başvurular tamamlanmıştı. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut başvuruları ise devam ediyor. Başvurularda son gün ise 15 Ocak! 100 bin konut başvurusuna yoğun ilgi gösteriliyor. 15 gün içerisinde projeye yapılan başvuru sayısının 766 bin 205 olduğu belirtiliyor. İstanbul ise başvuru sayılarında başı çekiyor. Peki, TOKİ başvuruları nasıl yapılır? 2020 TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

  • 2
  • 50
Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONA KOŞUYOR!

2020'de yapılacak 100 bin TOKİ konutları için başvuru rekoru kırıldı. İstanbul'da toplam başvuru sayısı 178 bin 311 kişiye ulaştı. En çok başvuru 67 bin 464 kişi ile Arnavutköy'de oldu. Başakşehir projesine 58 bin 178, Tuzla projesine ise 50 bin 669 kişi başvurdu.

  • 3
  • 50
Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

Dördüncü sırada ise Gaziantep yer aldı. Gaziantep Şahinbey TOKİ projelerine 26 bin 163 kişi başvurdu. Bu şehirleri sırası ile Kayseri, Bursa, İzmir ve Aksaray takip etti.

  • 4
  • 50
Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

  • 5
  • 50
Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).