Elon Musk yükselişe geçen Bitcoin'i durdurdu! Elon Musk'a büyük tepki

Yeniden 40 bin dolar seviyelerine gelen Bitcoin bir kez daha Elon Musk'ın paylaşımı ile düşüşe geçti. Kripto para dünyasını paylaşımlarıyla karıştıran Elon Musk'a sosyal medyada tepki de büyüdü. Bitcoin'in her yükseliş döneminde piyasanın çakılmasına neden olan tweetler atan Musk için sert ifadeler kullanıldı.