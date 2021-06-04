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Elon Musk yükselişe geçen Bitcoin'i durdurdu! Elon Musk'a büyük tepki

Yeniden 40 bin dolar seviyelerine gelen Bitcoin bir kez daha Elon Musk'ın paylaşımı ile düşüşe geçti. Kripto para dünyasını paylaşımlarıyla karıştıran Elon Musk'a sosyal medyada tepki de büyüdü. Bitcoin'in her yükseliş döneminde piyasanın çakılmasına neden olan tweetler atan Musk için sert ifadeler kullanıldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 10:11
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Elon Musk yükselişe geçen Bitcoin'i durdurdu! Elon Musk'a büyük tepki

Kripto para dünyasını manipüle eden Elon Musk, Bitcoin'in yeniden 40 bin dolar seviyesine gelmesiyle bir tweet attı. Musk'ın paylaşımı sonrası Bitcoin ve diğer koinlerdeki düşüş tepki çekti. Sosyal medyada Elon Musk'a sert eleştirilerde bulunuldu.

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Elon Musk yükselişe geçen Bitcoin'i durdurdu! Elon Musk'a büyük tepki

Elon Musk'ın Bitcoin yazarak kırık kalp emojisi koyduğu paylaşımı kripto para dünyasının çakılmasına neden oldu. Musk'ın paylaşımı yaptırımcıyı da kızdırdı.

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Elon Musk yükselişe geçen Bitcoin'i durdurdu! Elon Musk'a büyük tepki

Son dönemde Bitcoin'in yükselişini kesmek için yükseliş dönemlerinde yaptığı negatif yorumlarla piyasayı manipüle eden Musk bir kez daha ortaya çıktı.

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Elon Musk yükselişe geçen Bitcoin'i durdurdu! Elon Musk'a büyük tepki

Bitcoin ve altkoinlerin düşüşüne neden olan paylaşım sonrasında Musk için "Mars'a git de geleme" tarzında yorumlar yapıldı.

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Elon Musk yükselişe geçen Bitcoin'i durdurdu! Elon Musk'a büyük tepki

İşte sosyal medya platformu Twitter'da Musk'a gelen tepkilerden bazıları...