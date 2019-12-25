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Emekli zammı belli oldu! Emekliye asgari ücret zammı

Ocak ayında zamlı maaş alacak olan emekliler zamları merakları bekliyordu. Emekli zammı belli oldu. Emekliler Ocak'ta zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 03:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 08:04
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Emekli zammı belli oldu! Emekliye asgari ücret zammı

Ocak ayında zamlı maaş alacak olan emekliler zamları merakları bekliyordu. Emekli zammı belli oldu. Emekliler Ocak'ta zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Emekli zammı belli oldu! Emekliye asgari ücret zammı

Zam için geri sayım başlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) "Artış sistemi değişsin" çağrısı geldi.

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Emekli zammı belli oldu! Emekliye asgari ücret zammı

NASIL UYGULANACAK?

TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, "Emekli aylığındaki zam oranı, asgari ücretteki artış ile eşitlenmeli. Bu oran asgari ücretteki artışın altına düşmemeli.

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Emekli zammı belli oldu! Emekliye asgari ücret zammı

Ocak ayında emekli maaşlarına bu fark yansıtılabilir" dedi. Bu sistem hayata geçerse, emekliler mevcut durumdaki gibi Ocak ve Temmuz aylarında zamlarını alacak.

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Emekli zammı belli oldu! Emekliye asgari ücret zammı

Eğer asgari ücretteki zam oranı kendilerine yansıtılandan fazla ise, aradaki fark da Ocak ayında maaşlara eklenecek. Örneğin; emekli yıllık yüzde 20 zam aldı.