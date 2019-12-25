Emekli zammı belli oldu! Emekliye asgari ücret zammı

Ocak ayında zamlı maaş alacak olan emekliler zamları merakları bekliyordu. Emekli zammı belli oldu. Emekliler Ocak'ta zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.