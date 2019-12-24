24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Asgari ücret 4.toplantısı için son günler! 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zam görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Bu hafta asgari ücret için son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. İşçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Taraflar geçtiğimiz hafta taleplerini basın toplantıları ile aktardı. İlk hamle işçi sendikalarından geldi. Sendikalar Türk-İş'in telaffuz ettiği 2 bin 578 TL'de uzlaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da süreci izlediklerini ve gerektiğinde jestlerini yapacaklarını söyledi. Son açıklama işverenden geldi. TİSK yaptığı açıklamada devlet desteğine dikkat çekti, enflasyonun üstündeki zam oranlarının kendilerini zorladığını ifade etti. TİSK, işçi olmadan işveren, işveren olmadan da işçinin olmayacağına vurgu yaptı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kritik toplantı öncesi son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:02
  • 1
  • 17
Asgari ücret 4.toplantısı için son günler! 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2020 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Son olarak 17 Aralık'ta üçüncü toplantısını gerçekleştirilen Asgari Ücret Komisyonu, dördüncü kez bir araya gelecek ve milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranını yeni yıl öncesinde duyuracak. Peki, Asgari ücret 4. Toplantısı bugün gerçekleşecek mi? Asgari ücret son toplantısı ne zaman gerçekleşecek? Asgari ücrette son durum ne?

  • 2
  • 17
Asgari ücret 4.toplantısı için son günler! 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR

Asgari ücret zammı bu hafta belli olacak. Taraflar ilk görüşmeyi 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapmıştı.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI

  • 3
  • 17
Asgari ücret 4.toplantısı için son günler! 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

İkinci toplantı işverenlerin temsilcisi Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapıldı. Son toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 17 Aralık'ta gerçekleşti. Şimdi gözler rakamın belli olacağı 4'üncü toplantıda. Toplantı bu Cuma gününe kadar gerçekleşecek.

  • 4
  • 17
Asgari ücret 4.toplantısı için son günler! 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, dördün toplantıyla ilgili bir soru üzerine tarih bilgisi vermişti. "Konuşmanızda 'Asgari ücret konusunda iyimser olamıyoruz' dediniz. Hükümetten nasıl bir teklif geldi?" sorusu üzerine Irgat, 24 ya da 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi ancak hükümet cephesinden yeni bir açıklama yapılmadı.

  • 5
  • 17
Asgari ücret 4.toplantısı için son günler! 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

İŞÇİ SENDİKALARI 2578 TL ASGARİ ÜCRET TALEP EDİYOR

İşçileri temsil eden DİSK, Hak-İş ve Türk-İş son toplantı öncesi bir araya geldi. Farklı rakamlar telaffuz eden sendikalar, Türk-İş'in kararında uzlaştı. Taraflar ortak basın toplantısında 2 bin 578 TL asgari ücret talebini resmen açıkladı. Bunun altında bir pazarlığı düşünmediklerini de ilettiler. Sendikalar birlikte hareket edeceklerini de kamuoyuna duyurdular.