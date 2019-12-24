Asgari ücret 4.toplantısı için son günler! 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zam görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Bu hafta asgari ücret için son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. İşçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Taraflar geçtiğimiz hafta taleplerini basın toplantıları ile aktardı. İlk hamle işçi sendikalarından geldi. Sendikalar Türk-İş'in telaffuz ettiği 2 bin 578 TL'de uzlaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da süreci izlediklerini ve gerektiğinde jestlerini yapacaklarını söyledi. Son açıklama işverenden geldi. TİSK yaptığı açıklamada devlet desteğine dikkat çekti, enflasyonun üstündeki zam oranlarının kendilerini zorladığını ifade etti. TİSK, işçi olmadan işveren, işveren olmadan da işçinin olmayacağına vurgu yaptı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kritik toplantı öncesi son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





