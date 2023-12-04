04 Aralık 2023, Pazartesi
Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...
SSK, Bağkur maaşları son dakika hesaplandı! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur, enflasyon rakamları üzerinden 5 aylık maaş farkını hesaplamak için sabırsızlanıyor. Bu fark, gelecek dönemdeki ekonomik planlamalarını etkileyecek ve maaşlarına nasıl bir artışın yansıyacağını belirleyecek. Peki Ocak 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 5 aylık enflasyon farkına göre kuruşu kuruşuna maaş hesaplaması!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:19
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