Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti.

Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,43 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.



Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak