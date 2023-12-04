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Haberler Galeri Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

SSK, Bağkur maaşları son dakika hesaplandı! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur, enflasyon rakamları üzerinden 5 aylık maaş farkını hesaplamak için sabırsızlanıyor. Bu fark, gelecek dönemdeki ekonomik planlamalarını etkileyecek ve maaşlarına nasıl bir artışın yansıyacağını belirleyecek. Peki Ocak 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 5 aylık enflasyon farkına göre kuruşu kuruşuna maaş hesaplaması!

Giriş Tarihi: 04.12.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:19
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Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

"TÜİK 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 Kasım ayı enflasyon rakamları, 5 aylık bir dönemi kapsayarak maaşlara yapılacak olan zamları belirleyecek kritik bir faktör olacak. Memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşlarındaki artış oranları, bu enflasyon rakamları üzerinden belirlenecek. İşte SSK, Bağkur zam hesaplaması son dakika!

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Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

TÜİK 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık enflasyon farkı, 4 Aralık Pazartesi günü (BUGÜN) Kasım ayı verilerinin TÜİK tarafından duyurulmasıyla netlik kazanacak.

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Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim verilerine göre, 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti. Böylece refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

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Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti.

Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,43 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak

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Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...

YILLIK TAHMİNLER NASIL?
Orta Vadeli Program'da öngörülen yıllık yüzde 65 oranındaki yılsonu enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 38 civarında çıkacağı hesaplanıyor.

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin refah payı hariç enflasyon artışı yüzde 38 olurken memur ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile birlikte zam oranları yüzde 49'u geçiyor. Yüksek tahminlerde ise bu oranlar daha da yukarı çıkıyor..