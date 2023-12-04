04 Aralık 2023, Pazartesi
Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
Sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi son dakika! Milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda beklenen maaş artışlarına odaklandı. Yılbaşı itibariyla birçok sosyal destek programındaki ödeme miktarlarında da artış olacak. Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki yükselmeyle birlikte gerçekleşecek. İşte evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte dul ve yetim, aile destek, engelli aylığı maaş hesaplaması son dakika!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:01
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