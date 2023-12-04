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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi son dakika! Milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda beklenen maaş artışlarına odaklandı. Yılbaşı itibariyla birçok sosyal destek programındaki ödeme miktarlarında da artış olacak. Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki yükselmeyle birlikte gerçekleşecek. İşte evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte dul ve yetim, aile destek, engelli aylığı maaş hesaplaması son dakika!

Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:01
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Sosyal yardım alanlara müjde! %50’lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Sosyal yardım alan binlerce vatandaş, 2024 Ocak ayındaki zamların ne kadar olacağını sorguluyor. Sosyal yardım miktarları, genellikle memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenleniyor. Bugün açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranları emekli ve memurun yeni yılda alacağı maaş zammı için büyük oranda belirleyici olacak.Peki Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? İşte güncel maaş hesaplamaları...

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Sosyal yardım alanlara müjde! %50’lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

SOSYAL YARDIMLAR YÜKSELİYOR!

Memur maaş katsayısındaki artış, birçok sosyal yardım ödemesini etkilemeye hazırlanıyor.

Halihazırda 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı, 3 bin 509-3 bin 588 lira aralığına, 5 bin 97 lira olan evde bakım desteği ise 7 bin 619-7 bin 791 lira aralığına yükselecek.

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Sosyal yardım alanlara müjde! %50’lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Bin 874 lira olan yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ise 2 bin 801-2 bin 864 lira aralığında bekleniyor.

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Sosyal yardım alanlara müjde! %50’lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Yüzde 70 ve üstü engelli aylığı ise 2 bin 811 lira seviyesinden 4 bin 202-4 bin 297 lira aralığına çıkacak.

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Sosyal yardım alanlara müjde! %50’lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de memur maaşlarıyla birlikte artacak.