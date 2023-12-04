Sosyal yardım alanlara müjde! %50’lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Sosyal yardım alan binlerce vatandaş, 2024 Ocak ayındaki zamların ne kadar olacağını sorguluyor. Sosyal yardım miktarları, genellikle memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenleniyor. Bugün açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranları emekli ve memurun yeni yılda alacağı maaş zammı için büyük oranda belirleyici olacak.Peki Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? İşte güncel maaş hesaplamaları...