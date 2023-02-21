Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Ek zam ve intibak düzenlemesi gibi birçok konu gündeme geliyor. TCMB tarafından açıklanan enflasyon beklenti anketi sonucunda emekli maaşları yeniden hesaplandı. Bilindiği üzere Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olur? İntibak zammı gelecek mi? İşte son gelişmeler!