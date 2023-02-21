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Haberler Galeri Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

Emekliler Ocak ayında aldıkları yüzde 30 maaş zammın sonrasında gözlerini Temmuz ayına çevirdi. TÜİK tarafından açıklanan beklenti anket sonuçları sonrasında yeni maaş hesaplamaları hız kazandı. SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş zammı için ilk veri belli olmuştu. Diğer yandan intibak zammı için düzenleme gelip gelmeyeceği ise sorgulanan diğer konular arasında yer alıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde yıllara göre maaş farklılığı ortadan kalkmış olacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesap!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 20:41
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Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Ek zam ve intibak düzenlemesi gibi birçok konu gündeme geliyor. TCMB tarafından açıklanan enflasyon beklenti anketi sonucunda emekli maaşları yeniden hesaplandı. Bilindiği üzere Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olur? İntibak zammı gelecek mi? İşte son gelişmeler!

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Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

Milyonlarca emeki ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranı için gelecek açıklamaları bekliyor.

Ocak ayı açıklanan enflasyon rakamları için sonrasında 1 aylık veri elde edildi. Maaş hesaplamaları bu veriler ışığında yapılmaya başlandı.

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Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.

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Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.

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Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.