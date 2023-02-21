HaberlerGaleriEmekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!
Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!
Emekliler Ocak ayında aldıkları yüzde 30 maaş zammın sonrasında gözlerini Temmuz ayına çevirdi. TÜİK tarafından açıklanan beklenti anket sonuçları sonrasında yeni maaş hesaplamaları hız kazandı. SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş zammı için ilk veri belli olmuştu. Diğer yandan intibak zammı için düzenleme gelip gelmeyeceği ise sorgulanan diğer konular arasında yer alıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde yıllara göre maaş farklılığı ortadan kalkmış olacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesap!