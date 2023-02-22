HaberlerGaleriKilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...
Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini açıkladı. Çalışmaları tamamlaman düzenlemenin Genel Kurul onayından geçmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyor. Düzenleme ile ilk etapta 2.5 milyon vatandaş emekli olurken, 5 milyonu aşkın EYT'li emeklilik imkanını yakalayacak. İşte, düzenleme için son gelişmeler!