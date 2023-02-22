Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT’liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C’li’ye vuracak! EYT staj kapsamı...

TBMM'de içerikle ilgili değişiklik yapılabilir mi?

Değişiklik yapılması verilecek önergelerle mümkün. Bu konuda pek çok talep de bulunuyor. SSK'lılar prim gün şartında da 8 Eylül 1999 tarihini öncesine dönülmesini istiyor.

Bu talep hayata geçerse EYT'li SSK'lıların 5000 ile 5975 arasında olan prim gün şartı, 5000 olarak uygulanacak. Geçmişte staj girişi olanların talepleri de var.