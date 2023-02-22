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Haberler Galeri Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...

Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini açıkladı. Çalışmaları tamamlaman düzenlemenin Genel Kurul onayından geçmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyor. Düzenleme ile ilk etapta 2.5 milyon vatandaş emekli olurken, 5 milyonu aşkın EYT'li emeklilik imkanını yakalayacak. İşte, düzenleme için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:14
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Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT’liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C’li’ye vuracak! EYT staj kapsamı...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Meclis görüşmelerine ara verdi. 28 Şubat'ta toplanması beklenen Meclis'in gündeme alacağı ilk maddeler arasında EYT düzenlemesi yer alıyor. Hem içeriğinde Meclis aşamasında değişiklik olup olmayacağı hem ilk maaşın ne zaman bağlanacağı merak ediliyor. Kapsam dışında olan vatandaşlar ise kısmi emeklilik için detayları merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT’liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C’li’ye vuracak! EYT staj kapsamı...

Milyonlarca çalışanın beklediği EYT düzenlemesi için takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu.

Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa TBMM'nin 28 Şubat'ta açılması ve aynı gün EYT düzenlemesinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. İşte detayları...

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Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT’liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C’li’ye vuracak! EYT staj kapsamı...

Meclis'ten geçer geçmez başvuru alınacak mı?

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların ardından başlayacak.

Takvimde değişiklik olmazsa düzenleme Mart'ta yürürlüğe girecek.

Başvurunun ayın 1'inde yapılması ile 31'inde yapılması arasında bir fark yok. Ay içerisindeki tüm başvurular Mart'ta yapılmış sayılacak.

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Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT’liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C’li’ye vuracak! EYT staj kapsamı...

İlk maaş ne zaman başlayacak?

Mevcut mevzuata göre, emekli aylıkları başvuruyu izleyen ayın başından itibaren hesaplanmaya başlıyor. Yani Mart'ta başvurulursa 1 Nisan'dan itibaren aylıklar hesaplanacak.

Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle düzenlemenin yasalaşması zaman aldı. Bir yasal düzenlemeyle Mart'tan itibaren maaşların hesaplanması da mümkün. Bu, Meclis'teki görüşmeler sırasında belli olacak.

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Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! EYT’liye emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağkur ve 4C’li’ye vuracak! EYT staj kapsamı...

TBMM'de içerikle ilgili değişiklik yapılabilir mi?

Değişiklik yapılması verilecek önergelerle mümkün. Bu konuda pek çok talep de bulunuyor. SSK'lılar prim gün şartında da 8 Eylül 1999 tarihini öncesine dönülmesini istiyor.

Bu talep hayata geçerse EYT'li SSK'lıların 5000 ile 5975 arasında olan prim gün şartı, 5000 olarak uygulanacak. Geçmişte staj girişi olanların talepleri de var.