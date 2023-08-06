HaberlerGaleri100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...
100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...
Meclis'in açılmasına az bir zaman kala, büyük öneme sahip olan 2. torba yasa çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Uzun bir bekleyişin ardından taşeron işçiler, kadroya kavuşacaklar. Hükümetin planladığı yasa, taşeron işçilerin kadroya alınmasını ve diğer önemli konuları ele alıyor. Yaklaşık 100 bin taşeron işçisi, 2. torba yasa ile kadro düzenlemesi sayesinde güvenceli bir çalışma hayatına adım atacaklar. İşte, 2. torba yasada ele alınması gereken konular!