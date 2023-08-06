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Haberler Galeri 100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

Meclis'in açılmasına az bir zaman kala, büyük öneme sahip olan 2. torba yasa çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Uzun bir bekleyişin ardından taşeron işçiler, kadroya kavuşacaklar. Hükümetin planladığı yasa, taşeron işçilerin kadroya alınmasını ve diğer önemli konuları ele alıyor. Yaklaşık 100 bin taşeron işçisi, 2. torba yasa ile kadro düzenlemesi sayesinde güvenceli bir çalışma hayatına adım atacaklar. İşte, 2. torba yasada ele alınması gereken konular!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 17:47
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100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

Meclis açılışı yaklaşırken, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuları içeren 2. torba yasa büyük öneme sahip. Hükümetin çalışmaları hız kesmeden sürdürmesiyle birlikte planlanan zamanda yasa yürürlüğe girecek. Bu sayede yaklaşık 100 bin taşeron işçi, kadro düzenlemesiyle yeni döneme adım atmış olacak. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

Taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklenen düzenlemeler sık sık gündeme geliyor. Meclis'in açılmasının ardından, işçileri ilgilendiren bu düzenlemeler, 2. torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor.

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100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.

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100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"

Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekildeudi

"Taşeron meselesine ilişkin de "Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT'lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var.

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100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum."