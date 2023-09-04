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Haberler Galeri Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere emekli maaşlarına yılda iki kez zam uygulanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos ayı enflasyon oranları zam oranının belirlenmesinde önemli etken olarak öne çıkıyor. Taban maaşlar için iyileştirme çalışmaları gündeme geldi ve bu artış Ocak ayında uygulanabileceği gibi, daha önce de gerçekleştirilebilir. Özellikle Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte bu konuda adımlar atılması bekleniyor. Ara zam için 2 farklı formül üzerinde duruluyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 06:33
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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarında etkili olan enflasyon oranları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam uygulanıyor. Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar hız kesmeden başladı. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışı aldı. Ancak özellikle taban maaş alanlar açısından yeni bir çalışma gündeme geldi. Bu noktada birkaç formül masada bulunuyor.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor.

Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde.