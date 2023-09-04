Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 2 veri geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere emekli maaşlarına yılda iki kez zam uygulanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos ayı enflasyon oranları zam oranının belirlenmesinde önemli etken olarak öne çıkıyor. Taban maaşlar için iyileştirme çalışmaları gündeme geldi ve bu artış Ocak ayında uygulanabileceği gibi, daha önce de gerçekleştirilebilir. Özellikle Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte bu konuda adımlar atılması bekleniyor. Ara zam için 2 farklı formül üzerinde duruluyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!