08 Eylül 2023, Cuma
Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı! 65 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım?
Nakit birikimlerini güvenli bir şekilde muhafaza etmek ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları oldukça popüler bir seçenektir. Mevduat hesapları, bankalar aracılığıyla sunulan bu hizmetler sayesinde, tasarruflarınızı riske atmadan büyütebilme fırsatı sunar. İşte 65 bin TL'ye banka banka 32 günlük mevduat faizi getirisi...
Giriş Tarihi: 08.09.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 08:35
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