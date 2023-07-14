Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla, SSK, Bağkur, Tarım ve EYT emeklilerine %25 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Yapılan hesaplamalar, 2023 yılında en düşük emekli maaşının toplamda %114'ün üzerinde artış olacağını gösterdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, emeklli maaşları için son gelişmeler!