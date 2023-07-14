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Haberler Galeri Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla, SSK, Bağkur, Tarım ve EYT emeklilerine %25 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Yapılan hesaplamalar, 2023 yılında en düşük emekli maaşının toplamda %114'ün üzerinde artış olacağını gösterdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, emeklli maaşları için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 18:23
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Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi kesinleşti. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık %25 zam yapılacak. Aynı düzenlemeyle en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltildi. Bu zam sayesinde, emeklilerin alacakları maaş miktarları da artış gösterecek. İşte, kuruşu kuruşunu yeni emekli aylıkları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltildi. Ayrıca, emekli aylıklarına da yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Kanun teklifi aynı zamanda bazı vergi artışlarını da içeriyor. Bu düzenlemelerle birlikte, memurların maaşları yükselirken, emekliler de maaşlarında artışlar görecek. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle önemli düzenlemeler hayata geçirilmiş oldu.

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Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

TBMM Genel Kurulu, "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni kabul etti. Bu teklif, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını ve bazı vergi artışlarını içeriyor.

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Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

KÖK AYLIK ---% 25 ZAMLI KÖK AYLIK---EK ÖDEME (% 4)---YATIRILACAK

5.000,00-----------------6.250,00------------250,00-----------7.500

5.050,00------------------6.312,50------------252,50-----------7.500

5.100,00------------------6.375,00------------255,00-----------7.500

5.150,00------------------6.437,50------------257,50-----------7.500

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Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...

KÖK AYLIK---% 25 ZAMLI KÖK AYLIK---EK ÖDEME (% 4)---YATIRILACAK

5.200,00------------------6.500,00-----------260,00---------------7.500

5.250,00------------------6.562,50-----------262,50---------------7.500

5.300,00------------------6.625,00------------265,00--------------7.500

5.350,00-------------------6.687,50-----------267,50---------------7.500