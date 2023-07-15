Milyonlara yeni maaş! Zamlı aylıklar hesaplarda | Kim ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı, sosyal destekler...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. İlk ödemeleri bugün itibarıyla memurlar aldı. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı.

Sabah Giriş Tarihi: 15.07.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 06:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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