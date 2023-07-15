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Milyonlara yeni maaş! Zamlı aylıklar hesaplarda | Kim ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı, sosyal destekler...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. İlk ödemeleri bugün itibarıyla memurlar aldı. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.07.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 06:31
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Milyonlara yeni maaş! Zamlı aylıklar hesaplarda | Kim ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı, sosyal destekler...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını 25 zamlı alacak.

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Milyonlara yeni maaş! Zamlı aylıklar hesaplarda | Kim ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı, sosyal destekler...

İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibariyle yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı.

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Milyonlara yeni maaş! Zamlı aylıklar hesaplarda | Kim ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı, sosyal destekler...

Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.

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Milyonlara yeni maaş! Zamlı aylıklar hesaplarda | Kim ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı, sosyal destekler...

SEYYANEN ZAM 15 TEMMUZ'DAN GEÇERLİ

Kamu çalışanlarının tamamına 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılacak.

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Milyonlara yeni maaş! Zamlı aylıklar hesaplarda | Kim ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı, sosyal destekler...

Memur maaşlarına Ocak-Haziran döneminde aldıkları maaşa yüzde 17.55 zam yapılacak ve bu tutara 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. En düşük memur maaşı (çocuk, eş yardımıyla birlikte) 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkacak.