HaberlerGaleriAltın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Düğün yapacak olanlar ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, kapanışta yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan işlem gördü. 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:39Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:39