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Haberler Galeri Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Düğün yapacak olanlar ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, kapanışta yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan işlem gördü. 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:39
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Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyir izleyen altın fiyatları son zamanlarda gördüğü sert yükselişin ardından düşüşe geçmişti. Yeniden hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart canlı altın fiyatları ve son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 6 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.

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Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 180 milyon 852 bin 336,73 lira, işlem miktarı ise 2.903,15 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

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Altın fiyatları son durum: 6 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN PİYASASINDA ULUSLARARASI MERKEZ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yaptığı yeni düzenlemeler ile önemli görevler üstlenerek altın piyasasında iç kontrol, denetim ve sorumlu tedarik zinciri için gerekli çalışmaları tamamladı.

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