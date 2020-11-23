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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli ve memurlara müjdeli haber! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Taban fiyatlar... Emekli ve memurlara müjdeli haber! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Taban fiyatlar...
Milyonlarca memur ve emekliye müjdeli haberler gelmeye başladı. 2021 Ocak zammı ile yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak eden memur ve emekliler, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni maaşların belli olmasına iki veri kaldı. Enflasyon rakamlarına göre belli olacak maaş zammı ile ilgli son detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:04
Yeni yıla girmemize sayılı günler kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranlarına göre belli olacak maaş zammı için 4 aylık veriler açıklandı. Gözler aralık ve ocak verilerine çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2.233 liradan 2.374 liraya yükselecek. 2.000 lira olan maaş 2.127, 3.000 lira olan maaş 3.190, 4.000 lira olan maaş 4.254, 5.000 lira olan maaş 5.317 liraya çıkacak. Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.
2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.
FARK EŞİĞİ AŞILDI Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.