Emekli ve memurlara müjdeli haber! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Taban fiyatlar...

Milyonlarca memur ve emekliye müjdeli haberler gelmeye başladı. 2021 Ocak zammı ile yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak eden memur ve emekliler, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni maaşların belli olmasına iki veri kaldı. Enflasyon rakamlarına göre belli olacak maaş zammı ile ilgli son detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...