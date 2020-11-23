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Haberler Galeri BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu salı günü de sürpriz ürünleri müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler, haftanın indirimlerinde şarküteri, meşrubat ve temizlik ürünlerine ağırlık verdi. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:29
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BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bulaşık makinesi tableti, konsantre yumuşatıcı, çamaşır suyu, temizlik bezi, kulak çubuğu, sıvı sabun, pil çeşitleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 24 Kasım tarihli BİM kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

Pril Bulaşık Makinesi Tableti

• 70 tablet

  • 3
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BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

Queen
16'lı Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 3 katlı

  • 4
  • 21
BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

Tursil
Sıvı Çamaşır Deterjanı

• 4310 ml
• 60 yıkama

  • 5
  • 21
BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

Vernel
Konsantre Yumuşatıcı

• 2x1440 ml