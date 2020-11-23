BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte haftanın kampanyalı ürünler listesi...

BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu salı günü de sürpriz ürünleri müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler, haftanın indirimlerinde şarküteri, meşrubat ve temizlik ürünlerine ağırlık verdi. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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