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Haberler Galeri Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025'te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025'te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

Toplu sözleşme zammı son dakika! Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme sürecinde gözler hakem heyetine çevrilmiş durumda. Hakem heyeti, memurların ve memur emeklilerinin alacakları zam miktarlarını belirleyecek. Peki, 2024-2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte, toplu sözleşme zammı son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 19:23
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Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025’te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

Toplu sözleşme zammı hakkında detaylar milyonlarda vatandaşın gündeminde. 1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde son viraja girildi. Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki zam oranları netleşecek. Peki, 2023 memur toplu sözleşme zammı ne kadar oalcak? İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025’te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

İLK TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TEKLİFİ

kem Heyeti, 2024 ve 2025 yılları toplu sözleşme zammı için bugün görüşmelere başladı. Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Saat 10.30'da Sayıştay'da başlayan toplantı 1,5 saat sürdü.

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Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025’te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

14 Ağustos'ta ikinci toplantı başladı. İkinci toplantıda ise işveren Toplu Sözleşme zammı için ilk teklifini yaptı. Buna göre hükümetin ilk teklifi 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 oldu. 2025 yılına geldiğimizde ise Toplu Sözleşme zammı için hükümet 6+5'lik bir teklif verdi. Memur tarafı toplu sözleşme zammı teklifinin revize edilmesini istedi.

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Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025’te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

HÜKÜMETİN 2. TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TEKLİFİ

17 Ağustos'ta 3. toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda hükümet teklifini revize ederek 2024 yılı için ilk verdiği 14+9 teklifini 15+10'a yükseltti. 2025 için verdiği 6+5 rakamını ise sabit kıldı. Ancak memur tarafında bir toplantı daha talep edildi.

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Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025’te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI

Bunun üzerine 22 Ağustos'ta 4. bir toplantı gerçekleşti. 4. toplantıda toplu sözleşme zammı konusunda taraflar bir anlaşma sağlayamadı. Ancak 11 hizmet kolunun 341 maddesinde uzlaşmaya varıldı. Bu teklif içerisinde de özellikle TOKİ'de memurlara öncelik verilmesi, lojmanlarda kamu kurumlarında çalışan engellilere öncelik verilmesi, hac izni verilmesi, 3600 ek göstergenin 1. kademedeki memurların tamamına verilmesi gibi bir çok sosyal hak konusunda anlaşmaya varıldı.