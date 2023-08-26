26 Ağustos 2023, Cumartesi
Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025'te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...
Toplu sözleşme zammı son dakika! Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme sürecinde gözler hakem heyetine çevrilmiş durumda. Hakem heyeti, memurların ve memur emeklilerinin alacakları zam miktarlarını belirleyecek. Peki, 2024-2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte, toplu sözleşme zammı son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.08.2023 19:23
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