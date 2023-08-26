Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025’te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...

14 Ağustos'ta ikinci toplantı başladı. İkinci toplantıda ise işveren Toplu Sözleşme zammı için ilk teklifini yaptı. Buna göre hükümetin ilk teklifi 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 oldu. 2025 yılına geldiğimizde ise Toplu Sözleşme zammı için hükümet 6+5'lik bir teklif verdi. Memur tarafı toplu sözleşme zammı teklifinin revize edilmesini istedi.