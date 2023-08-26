26 Ağustos 2023, Cumartesi
1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Çocuklu ailelere yardım müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor. Peki, çocuk desteği kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır? işte, SED ödemeleri hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 17:46
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