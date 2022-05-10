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Haberler Galeri Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL'ye çıkacak...

Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL'ye çıkacak...

Temmuz ayında maaşlara gelecek zam için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Bununla birlikte emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı şimdiden yüzde 30'un üzerine yükseldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen oranlar sonrası Temmuz zam oranı için ipuçları güçlendi. Hal böyle olunca maaşlar için hesaplamalar sil baştan güncellendi. Milyonlarca emekli, "Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli ve mesleklere göre maaş hesaplamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 21:05
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Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL’ye çıkacak...

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı. 4 aylık enflasyon rakamları ile hesaplamalar güncellendi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz ayında yapılacak zam oranı netleşecek. Memur enflasyon farkı ve emekli maaşları için zam oranı direkt olarak 6 aylık enflasyon oranı belli olacakken, sosyal refah düzenlemesi ve ek zamlar ise gündeme gelecek. Hal böyle olunca maaşlara ciddi artış sağlanmış olacak. Peki, emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL’ye çıkacak...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Türkiye milyonlar SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon endeksli yapılan emekli ve memur zammı sayesinde, hiç kimseye enflasyonun altında maaş zammı verilmiyor.

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Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL’ye çıkacak...

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİREKT BELİRLEYİCİ ETMEN

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl direkt 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış yaşarken, memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez enflasyon farkı toplu sözleşme zammı alıyor.

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Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL’ye çıkacak...

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon rakamlarını duyurdu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

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Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL’ye çıkacak...

TÜİK DUYURDU: 4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığını açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.