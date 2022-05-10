Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL'ye çıkacak...

Temmuz ayında maaşlara gelecek zam için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Bununla birlikte emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı şimdiden yüzde 30'un üzerine yükseldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen oranlar sonrası Temmuz zam oranı için ipuçları güçlendi. Hal böyle olunca maaşlar için hesaplamalar sil baştan güncellendi. Milyonlarca emekli, "Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli ve mesleklere göre maaş hesaplamaları...