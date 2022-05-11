Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorin fiyatları zamlı güncel liste açıklandı. Bu hafta 113,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün 104,91 dolar seviyelerinde hareket etti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bugünden itibaren geçerli benzin fiyatlarında artış yapıldığı öğrenildi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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