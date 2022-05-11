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Haberler Galeri Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorin fiyatları zamlı güncel liste açıklandı. Bu hafta 113,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün 104,91 dolar seviyelerinde hareket etti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bugünden itibaren geçerli benzin fiyatlarında artış yapıldığı öğrenildi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:33
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Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle bugünden itibaren geçerli benzin fiyatlarına zam geldi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik nedeniyle sonrası benzin fiyatlarında güncelleme yapıldı. 11 Mayıs2tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 78 kuruş zam geldi.

İşte 11 Mayıs Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21,15 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.85 TL

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Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.25 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.17 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.07 TL

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Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Mayıs İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.26 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.18 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.79 TL