10 Mayıs 2022, Salı
0- 24 aylık çocuğu olan annelere destek! 5.217 TL destek sağlanıyor! SGK son dakika duyurdu: Başvuru sürecinde ise...
Devlet tarafından çalışan annelere destek ödemesi sağlanıyor. Kadınların iş hayatında istihdamını sürdürmek ve devamlılığına sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli projeler devreye alınıyor. Destek ödemesi için gereken başvuru şartlarını sağlayan tüm annelere belirli tutarları içeren bakıcı desteğinin verileceği açıklandı. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, çocuğu olan annelere destek ödemeleri için başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 10.05.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 20:04
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