0- 24 aylık çocuğu olan annelere destek! 5.217 TL destek sağlanıyor! SGK son dakika duyurdu: Başvuru sürecinde ise...

Devlet tarafından maddi güçlük çeken ailelere ve kadınların iş hayatından kopmasının önüne geçmek için bu yıl ayda bin 531 TL kreş yardımı yapacak. İŞKUR tarafından bu kapsamda yeni projeler devreye alınmaya devam ediyor. İşte Anne Projesi kapsamındaki kursa katılım sağlayan annelere ayda 3.300, 3 ayda ise 9.900 lira ödeme sağlanacak. Başvurular ise e-Devlet üzerinden kolaylıkla sağlanabiliyor. Gereken şartları yerine getiren vatandaşlara ödeme yapılıyor. Peki, kreş yardımı başvuru şartları nelerdir?