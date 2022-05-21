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Haberler Galeri 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek göstergede detaylar netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i bu ay sonu açıklayacağı yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı. 3 ara kademe formülü üzerinde durulan ek gösterge düzenlemesinin bütün kamu çalışanlarını kapsaması bekleniyor. 3600 ek gösterge sonrası eski emeklilerin de aylığında artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.05.2022 12:53
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3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

3600 ek göstergede formül netleşiyor! 6 milyon memur ve emekliyi yakından ilgilendiren yeni düzenleme bu ay sonunda netleşecek. Heyecanla beklenen ek gösterge artışı ile yeni aylıkların ve ikramiyelerin ne kadar olacağı merak edilirken, hangi formülün uygulanacağı da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Mevcut çalışanların değil emeklilerin de aylıklarında artış yaşanacak 3600 ek göstergesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

3600 EK GÖSTERGEDE FORMÜL NETLEŞİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede teknik çalışmaları tamamladı. Hükümet ve Memur-Sen 12 mutfak çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, polis, hemşire, din görevlileri, avukatlar, il müdürleri, müftüler gibi farklı statü gruplarının yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar, göstergesi olmayanları da içine alıyor.

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3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

Doktorların emekli olduktan sonra maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıkları yükseltiliyor. Memur-Sen, çalışanların gösterge artışından yararlanması için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri içeren teklifini hükümete sundu.

Düzenlemeden önce emekli olup ikramiyesini alanlar yasal düzenleme sonrası ikramiye farkı almayacak ancak aylıkları yükselecek.

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3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

KADEMELİ GEÇİŞTE UZLAŞI

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.

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3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

Çalışmaya göre, 1994'ten 2022'ye kadar artışlardan dolayı düşük kalan yıllardır sendikalarla hazine maliye çalışma bakanlığı arasında kalan unvanlar biraz daha yüksek artacak.