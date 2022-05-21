3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...

3600 ek göstergede formül netleşiyor! 6 milyon memur ve emekliyi yakından ilgilendiren yeni düzenleme bu ay sonunda netleşecek. Heyecanla beklenen ek gösterge artışı ile yeni aylıkların ve ikramiyelerin ne kadar olacağı merak edilirken, hangi formülün uygulanacağı da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Mevcut çalışanların değil emeklilerin de aylıklarında artış yaşanacak 3600 ek göstergesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.