21 Mayıs 2022, Cumartesi
3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek göstergede detaylar netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i bu ay sonu açıklayacağı yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı. 3 ara kademe formülü üzerinde durulan ek gösterge düzenlemesinin bütün kamu çalışanlarını kapsaması bekleniyor. 3600 ek gösterge sonrası eski emeklilerin de aylığında artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 12:53
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