Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

ELVAN: EKSTRA ÖDEMEMİZ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, bu yıl için şu an 46.5 milyar liralık ekstra giderin söz konusu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"12.3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34.2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak."