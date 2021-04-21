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Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği seyyanen zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bayram ikramiyesi almaya hazırlanan emekliler bir yandan da temmuz zammı için gelecek açıklamaları bekliyor. Temmuz zammı heyecanla beklenirken, hem memurlar hem de emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur seyyanen zam son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 15:31
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