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Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği seyyanen zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bayram ikramiyesi almaya hazırlanan emekliler bir yandan da temmuz zammı için gelecek açıklamaları bekliyor. Temmuz zammı heyecanla beklenirken, hem memurlar hem de emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur seyyanen zam son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 15:31
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Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memurların seyyanen zammında son durum nedir? Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan, emekli ve memurlar için seyyanen zam açıklamasında bulundu. Temmuz ayında milyonlarca emekli enflasyon zammı almaya hazırlanıyor. Emekli ve memurların temmuz zammının yanı sıra seyyanen zam talebi ile ilgili de son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur seyyanen zam son durum nedir? İşte cevaplar...

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Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

SEYYANEN ZAM SON DURUM NEDİR?

2021 Temmuz ayında memurlar ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Zam oranlarının yanı sıra memur ve emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor.

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Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Ağustos'taki toplu sözleşmenin hazırlıklarını da yapan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve yüzde 5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" dedi.

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Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan da "Aylıklara seyyanen zam yapılması, emeklilerde bir beklentiye dönüşmüş durumdadır" değerlendirmesini yaptı.

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Emekli ve memura müjde! Seyyanen zam geliyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

ELVAN: EKSTRA ÖDEMEMİZ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, bu yıl için şu an 46.5 milyar liralık ekstra giderin söz konusu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"12.3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34.2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak."