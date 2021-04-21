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Yerli ve milli füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'ten ekonomiye dev katkı!

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin son ürünlerinden biri tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen orta menzilli gemisavar füzemotoru TEI-TJ300 Turbojet. Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tesislerinde üretilen füze motorunun ilk etapta ekonomiye katkısı ise 40 milyon dolar.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 13:49
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Yerli ve milli füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'ten ekonomiye dev katkı!

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir tesislerinde tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen orta menzilli gemisavar füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'in başarı hikayesini anlattı.

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Yerli ve milli füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'ten ekonomiye dev katkı!

İlk etapta Türkiye'ye 40 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak projede 240 milimetre çapındaki motorun sektörün söz sahibi Fransa, Almanya, Çekya ve Hollanda'yı geride bırakarak 1342 Newton (N) itme gücüne ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Akşit, "Bu bir dünya rekoru, ürettiğimiz motoru testlerde zorladığımızda 1500 Newton'a kadar çıkabileceğimizi düşünüyoruz. 2,5- 3 yılda sıfırdan, düz beyaz kağıttan motor geliştirmek bayağı rekor bir hız" dedi.

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Yerli ve milli füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'ten ekonomiye dev katkı!

Türkiye'nin savunma sanayide ihtiyacı olan ve aralarında genel maksat helikopteri ile insansız hava aracının (İHA) da bulunduğu araçların motor üretimini Eskişehir tesislerinde gerçekleştiren TEI, ilk yerli ve milli gemisavar füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'i 3 yıllık çalışmanın ardından tamamladı. Testlerden başarıyla geçen motor, dünyada hava motorları sektörün söz sahibi Fransa, Almanya, Çekya ve Hollanda'nın ürettiği emsallerini geride bırakıp, 1342 Newton (N) itme gücüne ulaşarak dünya rekoru kırdı. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, deneme motor üretiminden dünya rekoruna giden TEI-TJ300 Turbojet'in başarı hikayesini DHA'ya anlattı.

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Yerli ve milli füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'ten ekonomiye dev katkı!

'KABİLİYET KAZANALIM DERKEN, DÜNYA REKORU KIRDIK'
Türkiye'nin yerli insansız hava araçlarının gaz tribün ihtiyacına yönelik geliştirdiği TJ90 Turbojet motorun ardından eksenel kompresör teknolojisi ile de bir deneme motoru yapmak için yola çıktıklarını ifade eden TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Hedeflerimiz aslında hem motor kabiliyetini geliştirmek hem de know-how (yapabilme bilgisi) kazanmaktı. Ekibimiz bu işi öğrensin diye düşündük. Vizyon olarak bu fikri belirledikten sonra, yapacağımız bu öğrenme motoru 'devletimizin bir işine yarasın' dedik. Roketsan Genel Müdürü ile yaptığımız konuşmada, 'Sizin bu güç sınıfında bir motora ihtiyacınız olur mu?' diye sordum. Donanmamızın kullandığı orta menzilli gemisavar füzelerinin raf ömürleri 5-6 yıla kadar dolacak ve devletimiz bunları yenileyecek. Siz o zamana kadar bu motoru geliştirirseniz biz de roketleri yaparız' fikrinden ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 yıl içinde prototipimiz bitmişti ve ön denemeler başlamıştı. Geçen sene haziran ayında da Sayın Bakanımız Mustafa Varank geldiğinde çalıştırma testini de yaptık" dedi.

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Yerli ve milli füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'ten ekonomiye dev katkı!

'DÜZ BEYAZ KAĞITTAN MOTOR GELİŞTİRMEK, REKOR BİR HIZ'
Üretilen ilk yerli ve milli gemisavar füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'in füze sınıfında küçük bir motor olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akşit, deneme motoruyla gelen dünya rekorunu ise şöyle anlattı:
"Çap olarak 23-25 santim aralığında bir motor sınıfı. Bizim motorumuz 24 santim çapa sahip ve bu aralığın tam ortasına oturuyor. Geliştirmemizle birlikte 1342 Newton güce kadar çıktık, daha da yukarı çıkacağız inşallah. 23-25 santim çap sınıfında dünyada 4 üreticinin 4 değişik motoru var, biri de bizim ürettiğimiz motor. Diğer üreticilerin motorları 900 Newton ile 1250 Newton arasında güç üretiyor. Halbuki bizim motorumuz daha düşük olan 24 santim çapta 1340 Newton güce çıkmış vaziyette. Bu şu demek, daha küçük motordan daha fazla güç çıkartıyoruz. Teknoloji yarışındaki rekor buradan geliyor. Motorumuzu sonuna kadar zorlamış değiliz. Genel kanaatimiz, yaptığımız testlerde bunu 1500'e kadar zorlayabileceğimiz yönünde. İnşallah ileride kendi rekorumuzu tekrar kırarak yukarıya doğru taşımayı planlıyoruz. Bu projede biz biraz hızlı yürüdük. Normalde 2,5- 3 yılda sıfırdan, düz beyaz kağıttan motor geliştirmek bayağı rekor bir hız. Orada da bir rekor kırdık diyebilirim. Ekibimizin ellerine sağlık."