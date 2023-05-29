Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları neticesinde maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Maaşlara refah payı ve seyyanen artış oranları da yansıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar uygulanacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, güncel emekli maaş zam hesaplaması!