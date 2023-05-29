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Haberler Galeri Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları neticesinde maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Maaşlara refah payı ve seyyanen artış oranları da yansıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar uygulanacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, güncel emekli maaş zam hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 18:19
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Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar neticesinde en düşük emekli maaşı netleşmiş olacak. Özellikle emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken refah payı da gündeme gelecek. İşte emekli maaşlarına yapılacak güncel maaş zam oranları!

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Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

HAZİRANDA SEYYANEN ARTIŞLAR VAR

Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak. Seçimlerden sonra toplanacak olan Meclis ve kurulacak hükümet düzenlemeleri çıkartacak. İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan ayında taban emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

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Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

ASGARİ ÜCRET YENi REKORUNU KIRACAK: YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR...

Haziran ile birlikte 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.

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Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası, 15 bin-20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek. Artışların seyyanen olması bekleniyor. Ancak oransal da yapılabilir.

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Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...

Burada en düşük emekli maaşı 7500 TL'nin ve 2000 bin TL olan bayram ikramiyesi için çalışmalar yapılıyor. Detaylar yeni Kabinenin açıklanması netleşmeye başlayacak.