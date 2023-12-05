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Haberler Galeri Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için yüzde 44.89, SSK, Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç yüzde 33.66 zam kesinleşti. Refah payı ile birlikte hem emeklilere hem de memurlara zam yüzde 50'yi geçecek. Peki kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.12.2023 06:42
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Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için yüzde 44.89, SSK, Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç yüzde 33.66 zam kesinleşti. Refah payı ile birlikte hem emeklilere hem de memurlara yapılacak zam yüzde 50'yi geçecek.

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Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN LİRA

Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış bekleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 olarak açıkladığı yılsonu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak.

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Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse ocakta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.

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Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

5 AYLIK ENFLASYON GÖRE

Türkiye İstatistik Kurumu'nca ekim enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayı için 5 aylık zam oranı ve işyerlerine özel kira artış oranları netleşti.

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Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz için yüzde 9.49, ağustos yüzde 0.09, eylül yüzde 4.75, ekim ayı için yüzde 3.43, kasım ayı için de 3.28 enflasyon farkını şimdiden garantiledi.