Emekli ve memura 5 aylık zam kesinleşti! Refah payı da verilecek | Kim ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için yüzde 44.89, SSK, Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç yüzde 33.66 zam kesinleşti. Refah payı ile birlikte hem emeklilere hem de memurlara zam yüzde 50'yi geçecek. Peki kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı.

Sabah Giriş Tarihi: 05.12.2023 06:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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