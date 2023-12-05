Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, FAFT tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 standardın 39'u ile uyumlu olduğunu, teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek konunun kripto paralarla ilgili çalışmalar olduğunu söylemişti.