HaberlerGaleriKripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak
Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek.