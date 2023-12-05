05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.12.2023 06:10
  • 1
  • 12
Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

Yasada öncelikle kripto varlıklar tanımlanırken belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınacak. Yasal düzenlemeyle kripto varlıkların üzerinden kara para aklama amacıyla kötüye kullanılmasının da önüne geçilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

2024 YILINDA YASALAŞACAK

Kripto varlıkların ve ürünlerin finansal düzenleme kapsamına girmesi sağlanacak. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek.

  • 3
  • 12
Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

Sermaye Piyasası Kurumu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine de sahip olacak. Tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü, rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmaları güçlendirilecek.

  • 4
  • 12
Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK

Düzenlemeyle kripto sektörünün kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeyle Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listede tutması için de gerçekçe kalmayacak.

  • 5
  • 12
Kripto için yasal düzenleme yolda! Belli sınırı geçince işlem vergisi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, FAFT tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 standardın 39'u ile uyumlu olduğunu, teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek konunun kripto paralarla ilgili çalışmalar olduğunu söylemişti.