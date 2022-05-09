09 Mayıs 2022, Pazartesi
3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek?
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği ek gösterge artışında son viraja girildi. Komisyon üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Son toplantının ardından, taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? 3600 ek göstterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:15
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