09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek?

3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği ek gösterge artışında son viraja girildi. Komisyon üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Son toplantının ardından, taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? 3600 ek göstterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:15
  • 1
  • 13
3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek?

Son dakika... 3600 ek göstergede detaylar belli oluyor. 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyelerde artışa neden olacak 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? 3600 ek göstterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek?

3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.

  • 3
  • 13
3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek?

EK GÖSTERGESİ OLMAYAN MEMURLAR DİKKAT!

Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyor. Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

  • 4
  • 13
3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek?

"DÜZENLEME GENİŞ ŞEKİLDE ELE ALINMALI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti:

  • 5
  • 13
3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek?

"Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor."