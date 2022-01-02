%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

KIDEM TAZMİNATI ŞU AN NE KADAR?

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan artışla 2021'in ikinci 6 aylık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruşa yükseldi.

Buna göre, 2021 yılı bitmeden işten ayrılan bir çalışan, çalıştığı her yıl için en çok 8 bin 284 lira tazminat alabiliyor.

Çalışanın brüt maaşı bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatı bu miktar üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin, brüt maaşı 8 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı, çalıştığı süre ile 8 bin lira çarpılarak bulunuyor.

Ancak brüt maaşı 15 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken brüt maaş tutarı 8 bin 284 lira 51 kuruş olarak dikkate alınıyor.