02 Ocak 2022, Pazar
%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...
%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş... Ocak ayında milyonlarca emekli ve çalışanın maaşlarında artış yaşanacak. Bununla birlikte bir artış da kıdem tazminatında yaşanacak. Buna göre, 2021 yılı bitmeden işten ayrılan bir çalışan, çalıştığı her yıl için en çok 8 bin 284 lira tazminat alabiliyor. Yeni dönemde maaşlarda yaşanacak artış sonrasında kıdem tazminatına yansıması merak ediliyor. İşte, kıdem tazminatı için son detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2022 22:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 22:20
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