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Haberler Galeri %21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş... Ocak ayında milyonlarca emekli ve çalışanın maaşlarında artış yaşanacak. Bununla birlikte bir artış da kıdem tazminatında yaşanacak. Buna göre, 2021 yılı bitmeden işten ayrılan bir çalışan, çalıştığı her yıl için en çok 8 bin 284 lira tazminat alabiliyor. Yeni dönemde maaşlarda yaşanacak artış sonrasında kıdem tazminatına yansıması merak ediliyor. İşte, kıdem tazminatı için son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022 22:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 22:20
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%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

Ocak ayında milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşları zamlanacak. Maaşlar ile birlikte kıdem tazminatında da yükselme olacak. Kıdem tazminatı yaşanacak artış sonrasında tavan ücret ortaya çıkacak. Çalışanın brüt maaşı bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatı bu miktar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, 2021 yılı bitmeden işten ayrılan bir çalışan, çalıştığı her yıl için en çok 8 bin 284 lira tazminat alabiliyor. İşte, tavan kimleri ilgilendiriyor, artış neye göre yapılıyor, yeni yılda tazminat üst sınırı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

KIDEM TAZMİNATI ŞU AN NE KADAR?

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan artışla 2021'in ikinci 6 aylık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruşa yükseldi.

Buna göre, 2021 yılı bitmeden işten ayrılan bir çalışan, çalıştığı her yıl için en çok 8 bin 284 lira tazminat alabiliyor.

Çalışanın brüt maaşı bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatı bu miktar üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin, brüt maaşı 8 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı, çalıştığı süre ile 8 bin lira çarpılarak bulunuyor.

Ancak brüt maaşı 15 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken brüt maaş tutarı 8 bin 284 lira 51 kuruş olarak dikkate alınıyor.

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%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

OCAK'TA DEĞİŞİYOR

Ocak ayında da memur maaş katsayısındaki artışla tavan daha da yukarı çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, zam oranlarının belli olmasının ardından yeni tavanı duyuracak.

Açıklanacak rakam 2022 yılı Haziran sonuna kadar geçerli olacak.

Bu süreçte işten ayrılan çalışanlara çalıştıkları her yıl için yeni tavanı aşmayacak şekilde kıdem tazminatı ödenecek.

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%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

NE KADAR ÇIKABİLİR?

Son açıklanan beklenti anketinde 2021 yılı TÜFE tahmini yüzde 30.05 olarak gerçekleşti.

Bu tahmin gerçekleşirse memur maaş katsayısına toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik artışa ilaveten yüzde 16.91 enflasyon farkı yansıtılacak.

Bu durumda da kıdem tazminatı tavanı yüzde 21.91 artışla 10 bin 99 liraya yükselecek.

Tavan bu tutara çıkarsa örneğin giydirilmiş brüt ücreti 15 bin lira olan çalışan, çalıştığı her yıl için 10 bin 99 lira üzerinden kıdem tazminatı alacak.

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%21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...

Çalışanlara sağlanan sosyal yardımlar nedeniyle de asgari ücretten indirim yapılamaz. Asgari ücrette yapılan yüzde 50.5'lik artış ücretlere yansıtılmak zorunda. Asgari ücret zammı hem özel sektör hem de kamuda çalışanların yeni yıl zammında da belirleyici olurken, emeklilere de yansıyacak. En yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 liraya çıkarken, boşanıp nafaka almayan kadın işçi ya da memur baktığı çocuklar için asgari geçim indirimi farkını alır. Ocak 2022'den itibaren asgari ücret günlük brüt 166,80 lira aylık da 5004 lira, net ise 4253 lira olacak. Asgari ücrete net üzerinden yüzde 50.55 artış yapılırken, uygulamaya yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle: