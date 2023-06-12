Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memurların 2023 yılı için geçerli olacak ara zammı için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrasında en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltildi. Gözler Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için gelecek artış miktarına çevrildi. TBMM'de yapılacak çalışmalarda ilk sırada maaşlara yapılacak zamlar yer alıyor. Düzenleme için takvim de netleşmiş oldu. Hal böyle olunca,"Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, emekli ve memur maaşları için takvim!