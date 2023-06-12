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Haberler Galeri Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memurların 2023 yılı için geçerli olacak ara zammı için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrasında en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltildi. Gözler Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için gelecek artış miktarına çevrildi. TBMM'de yapılacak çalışmalarda ilk sırada maaşlara yapılacak zamlar yer alıyor. Düzenleme için takvim de netleşmiş oldu. Hal böyle olunca,"Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, emekli ve memur maaşları için takvim!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:11
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Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için detaylar netleşmeye başladı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve emekli maaşlarında yapılacak düzenleme için düğmeye basıldı. 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, konu hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.

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Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında toplanan 28'inci Dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi.

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Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammı ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatırılacak? İşte temmuz zammına ilişkin ayrıntılar...

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Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

KOMİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Kurban Bayramına kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak.