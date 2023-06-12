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Haberler Galeri 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

"Evlilik kredisi başvuru şartları neler?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Faizsiz evlilik kredisi hakkında detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırılmaya başlandı. Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." demişti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:44
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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

150 bin TL evlilik kredisi şartları hakkında detaylar merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyen kişiler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 150 bin TL evlilik kredisi son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu..

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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.