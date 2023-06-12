150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar veriyor 2023? e- Devlet başvuru ekranı!

"Evlilik kredisi başvuru şartları neler?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Faizsiz evlilik kredisi hakkında detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırılmaya başlandı. Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." demişti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? İşte, haberin detayları...