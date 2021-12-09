09 Aralık 2021, Perşembe
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak enflasyon rakamları maaşlara zam olarak yansıyacak. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranları belli oldu. TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE'de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Rakamlar sonrasında maaşların alacağı son hal yakından takip ediliyor. İşte, SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 19:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 20:04
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12