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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...

Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...

Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak enflasyon rakamları maaşlara zam olarak yansıyacak. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranları belli oldu. TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE'de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Rakamlar sonrasında maaşların alacağı son hal yakından takip ediliyor. İşte, SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021 19:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 20:04
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Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...

SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranı için geri sayım sürüyor. Maaşlara yansıyacak zam oranı için geriye sadece 1 veri kaldı. Bilindiği üzere maaşlara 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Memurlara ek zam imkanı sunulurken, benzer haberin emekliler için gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...

Önce memur emeklileri ve görevdeki memurlar ile başlayalım. Görevdeki memurlar ve emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.

Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.

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Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...

Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı.

Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.

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Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...

ENFLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE'de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Bu da şu anlama geliyor; 5 aylık enflasyon, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3'lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 7.47'lik enflasyon farkı oluşmuş durumda.

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Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...

Eğer senenin son altı ayının enflasyonu aynı düzeyde olursa 2022'nin ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 zammın üzerine yüzde 7.47 enflasyon farkı da eklenince maaşlarını toplam yüzde 12.47 zamlı alacaklar.

Buna göre de 2022'nin başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3.600 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak.

Bu kapsamda en düşük memur maaşı 2022'nin ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler hariç 5.440 liraya çıkacak.