Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay... Başvuru yapanlar ve gereken şartları yerine getirenlere geri ödemesi olmayan destek veriliyor. Kendi işini kurmak isteyenler özellikle pandemi döneminde arayış içine girdi. KOSGEB en az 5 bin lira kuruluş desteği, 10-25 bin arasında da performans desteği adı altında para veriyor. İşletmenizin kuruluşunda da 375 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi desteği sağlıyor. İşte, başvuru hakkında son gelişmeler...