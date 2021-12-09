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Haberler Galeri Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay... Başvuru yapanlar ve gereken şartları yerine getirenlere geri ödemesi olmayan destek veriliyor. Kendi işini kurmak isteyenler özellikle pandemi döneminde arayış içine girdi. KOSGEB en az 5 bin lira kuruluş desteği, 10-25 bin arasında da performans desteği adı altında para veriyor. İşletmenizin kuruluşunda da 375 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi desteği sağlıyor. İşte, başvuru hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021 19:15
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Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

Binlerce kendi işini kurmanın hayalini kuruyor. KOSGEB tarafından sağlanan geri ödemesiz para desteği vatandaşların hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. KOSGEB, başvuru yapanlara en az 5 bin TL destek ödemesi sağlıyor. Başvuru yapanların ödeme imkanından yararlanması içi bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. KOSGEB'den iş kurmak ya da işletmesini geliştirmek isteyenlere destek ödemesi yapılıyor. 375 bin liraya kadar geri ödemesiz olarak destek veriliyor. Bu destekten yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte, KOSGEB geri ödemesiz para desteği başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

KOSGEB'den girişimcilere birçok alanda geri ödemesiz nakit desteği sağlanıyor. İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler vatandaşlar KOSGEB takviyelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. KOSGEB, iş kurma fikri olan vatandaşlara İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakit desteği sağlayacağını duyurdu.

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Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

Her geçen gün girişimcilik desteklerinin yolunu açan KOSGEB, İleri Girişimci Programı ile ilgili gerekli detayları ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki 375 bin TL nakit desteğinden kimler, nasıl yararlanabiliyor, hangi maliyetler destekleniyor?

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Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere, KOSGEB'den geri ödemesiz nakdi destek imkanı var. İmalatçı girişimciler, İleri Girişimcilik Programı kapsamında 375 bin liraya varan destek alabiliyor. Ülkemizde girişimciler için her türlü imkan seferber ediliyor.

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Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...

İş fikri olanlar, nakdi desteklerden, vergi-prim kolaylıklarından yararlanabiliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İleri Girişimcilik Programı da bu destekler arasında yer alıyor.

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalmasını sağlamak için hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakdi desteğin yolu açılıyor.